Kuzey Kore lideri nükleer hedefe ulaşma sözü verdi

Cuma günü gerçekleştirilen son balistik füze denemesi sonrası bir kez daha uluslararası tepkilerin odağında olan Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer hedeflerine ulaşacağı sözünü verdi.

Devletin resmi yayın organı KCNA'da sözleri yayınlanan Kim, ülkesinin amacının "Amerika Birleşik Devletleri ile askeri bir denklik kurmak" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore liderinin, Cuma günü gerçekleştirilen fırlatmayı izlerken çekilen bir fotoğrafı da yayımlandı.

Japonya'nın üzerinden geçip Büyük Okyanus'a düşen son füze denemesi bugüne kadar gerçekleştirilen testler arasında en uzağa ulaşan füze olarak tanımlanıyor.

Füzenin Hokkaido Adası'nın üzerinden geçtiğini ve adanın 2 bin kilometre doğusunda Büyük Okyanus'a düştüğünü açıkladı.

Ülkesinin resmi yayın organı KCNA'da açıklamaları yayınlanan Kim, ABD'nin Kuzey Kore üzerinde askeri bir seçenek kullanmayı aklına bile getiremeyeceği bir askeri denklik kurma amacında olduklarını belirtti.

Kim Jong-un, yaptırımların ve ambargoların nükleer güç olmalarını engelleyemeyeceğini de söyledi.

Füzenin fırlatılmasının ardından acil bir oturumda toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, son derece kışkırtıcı olarak tanımlanan gelişmeyi oybirliği ile kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump, son deneme ile ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin komşularına ve dünyaya bir kez daha hakaret ettiğini söyleyerek, askeri seçenek konusunda ABD'nin her zamankinden daha hazır durumda olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisi Vasiliy Nebenzia ise, ülkesinin, füze denemeleri kadar karşılıklı tehditlerin de sonlanması gerektiği görüşünde olduğunu açıkladı.

Çin ise Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumluluktan kaçmakla suçladı.

Reuters haber ajansında açıklamaları yayımlanan Çin'in ABD Büyükelçisi Cui Tiankai, "Açıkçası sonuç alıcı bir etki yapacak uluslararası bir işbirliği için Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yaptığından fazlasını yapmalı" dedi.

Tiankai, ABD'nin tehditlerden vazgeçmesi gerektiğini, diyalog ve uzlaşma için etkili yollar bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

2017 yılındaki füze denemeleri, Kuzey Kore'nin ABD toprakları da dahil olmak üzere binlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma potansiyeli olduğunu gösterdi.

Kuzey Kore bugüne kadarki en büyük nükleer denemesini 3 Eylül'de ve bu yılki ikinci balistik füze denemesini de 15 Eylül'de yaptı.

Mayıs 2017'de Kuzey Kore orta menzilli balistik Hwasong 12 füzesini fırlattı. Analistler bu füzenin 4 bin 500 kilometre menzili olduğuna ve Pasifik Okyanusu'nda ABD'nin toprağı Guam Adası'nı vurabileceğini inanıyor.

Temmuz ayındaki iki Hwasong-14 füze denemesi daha büyük bir potansiyele ve Kuzey Kore'nin ilk gerçek kıtalararası balistik füze (ICBM) kapasitesine işaret ediyordu.

Analistler bu füzenin Hwasong-12'nin iki aşamalı versiyonu olabileceğini ve 10 bin kilometreden fazla menzille New York'u vurabileceğini düşünüyor.

Ağustos 2017'de Hwasong-12 füzesi ikinci denemesinde Japonya'nın üzerinden geçti. Bir ülke üzerinden ilk kez fırlatılan füze denemesi "benzeri görülmemiş bir tehdit" olarak tanımlandı.

Buna benzer bir deneme 15 Eylül'de gerçekleştirildi ve füze daha yüksekte, daha uzun bir mesafe katetti.

Daha önceki Musudan füzelerinin aksine bu füzelerin bariz başarısı Kuzey Kore'nin füze programının nasıl bu kadar hızlı geliştiği sorularına da yol açıyor.

Düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü 'nden (IISS) Michael Elleman, Pyongyang'ın Rusya ve Ukrayna'daki yasadışı şebekelerden yüksek performanslı likid roket yakıtı elde ettiğini öne sürüyor.

Pyongyang daha önce de KN-08 ve KN-14 olarak bilinen iki ICBM sergilemiş ancak bunların ikisi de denenmemişti. Bu füzelerle Hwasong 12 ve 14 arasındaki bağlantı henüz bilinmiyor.

Başka bir gelişme de ABD ordusunun Kuzey Kore'nin şu sıralar füzenin içine sığabilecek minyatür bir nükleer başlığı başarıyla geliştirdiğine inanması.

Analistler Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de gerçekleştirdiği denemenin 2006 yılından bu yana yaptığı altı nükleer deneme içinde en büyüğü olduğu konusunda hemfikir.

Son deneme 6.3 büyüklüğünde bir depreme neden oldu. Bu, Eylül 2016'da yapılan denemeden on kat daha güçlü.

Bu füzenin patlayıcı gücünün 100 ila 370 kiloton olduğu tahmin ediliyor. 100 kilotonluk bir güç, Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasından altı kat daha fazla.

Kuzey Kore bu denemenin ilk termonükleer silahı olduğunu ileri sürdü. Termonükleer silahlar atom patlamasının daha büyük bir patlama yaratmak için ikinci bir füzyon sürecine girdiği nükleer silahlar sınıfına giriyor.

Pyongyang 1980'li yıllarda başladığı nükleer programında ilk nükleer denemesini 2006 yılında gerçekleştirmiş ve aygıt 0.7 kilotonluk bir enerji ortaya çıkarmıştı.