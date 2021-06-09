Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kilo verdiği dikkati çekti; sağlık durumu tartışıldı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni çıkan fotoğraflarında ciddi oranda zayıfladığı dikkati çekti. Kim Jong-un'un sağlığının kötü gittiği iddia edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Kore devlet medyasının paylaştığı son fotoğraflarda Kim Jong-un'un zayıfladığı fark edildi.

Güney Koreli bir internet sitesi, 37 yaşındaki Kim'in eski ve yeni fotoğraflarını yan yana getirerek bileklerinin de ciddi oranda inceldiğini tespit etti.

Babası Kim Jong-il'in 2011 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Kim, kilosu ve sigara alışkanlığı gibi sağlıksız yaşam biçimiyle gündem oluyordu. NK News'a göre, Güney Kore istihbaratı Kuzey Kore liderinin 140 kilo olduğunu, 2011'de göreve geldiğinden bu yana 6-7 kilo aldığını aktarmıştı.

Kim'in zayıflaması sağlığının kötüye gittiği şeklinde yorumlansa da bilinçli bir kilo verme kararı olup olmadığı bilinmiyor.

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu sık sık spekülasyonlara neden olmuştu.