Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ölüyor mu?

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ABD'li bir yetkilinin Kuzey Kore lideri Kim Jon-Un'un kalp ameliyatı geçirdiğini ve "hayatının ciddi anlamada tehlikede olduğunu" ifade etmesinin ardından gözler Pyongyang'a çevirildi.

Bloomberg'in aktardığına göre ABD'li yetkililer, iddianın ardından geçen hafta kalp ameliyatı geçiren 36 yaşındaki Kuzey Kore lideri hakkında bilgi toplamaya çalışmaya başladı.

Aynı yetkili, Trump hükûmetinin şu anda Kim'in mevcut sağlık durumu hakında bir bilgisi olmadığını aktardı. Bir başka Beyaz Saray kaynağı ise kendine gelen bilgilerin Kim'in geçen hafta girdiği ameliyatın kötü geçtiği yönünde olduğunu belirtti.

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.

Britanya merkezli Reuters haber ajansına konuşan Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Departmanı'ndan bir kaynak, Kim'in hayati tehlikesi olduğuna inanmak için bir gerekçeleri olmadığını dile getirdi.

Kim Jong-Un'un ölmesi durumunda ülkenin liderliğini kız kardeşi Kim Yo Jong'un devralabileceği konuşuluyor.