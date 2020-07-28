Kuzey Kore lideri Kim Jong Un: Nükleer silahlarımız sayesinde dünyada artık savaş olmayacak

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer silahları sayesinde artık dünyada savaş olmayacağına inandığını ifade etti.

Kuzey Kore devlet haber ajansına göre Kim, nükleer silahların caydırıcı etkisinin ülkesinin güvenliğini sağladığını öne sürdü.

Kim, "Güvenilir ve koruyucu nükleer caydırıcılarımız sayesinde bu dünyada artık savaş olmayacak ve ülkemiz sonsuza kadar güvence altına alınacak" dedi.

Kore Savaşı'nın sona erdiği tarih olarak kabul edilen 27 Temmuz'da kutlanan 'Gaziler Günü'nde konuşan Kim, Pyongyang'ın halkı her türlü emperyalist ve düşman güçlerden koruyacağını söyledi.

Kuzey Kore, yıllardır nükleer silah çalışmalarının caydırıcılık etkisi ve rejim değişikliğini önlemek için yapıldığını savunuyor. Ancak bazı uzmanlar, nükleer silahlara sahip olmasının Pyongyang'a hasımlarına karşı daha sert tepkiler sergileme imkanı vereceğine inanıyor.