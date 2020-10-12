Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, konuşması sırasında halktan özür dileyip gözyaşlarına boğuldu

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Kuzey Kore'de kameralara dünyanın görmeye alışık olmadığı anlar yansıdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkeyi Koronavirüs pandemisinin daha da sıkıntılı hale getirdiği zorlu günlerde başarılı bir şekilde yönetemediği için özür diledi ve gözyaşlarına boğuldu.

İşçi Partisi'nin hükûmete gelişinin 75. yılında düzenlenen geçiş töreninde konuşan Kim, Korea Times'ın tercümesine göre, "İnsanlar bana çok güveniyordu ancak ben sizi bu seviyeye yakışacak kadar memnun edemedim. Bunun için çok özür dilerim" dedi.

Kim, bu sırada gözlüklerini çıkarıp, gözyaşlarını sildi.

Kuzey Kore lideri, çabalarının halkının yaşadığı zorlukları aşmasını sağlamaya yetmediğini ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre uzmanlar, bu konuşmanın Kim'in rejimi üzerinde artan baskıya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.