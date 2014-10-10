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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kayıp

Haftalardır kamuoyu karşısına çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Komünist Parti'nin kuruluş kutlamalarına da katılmaması, ülkedeki belirsizliğe dair spekülasyonların artmasına yol açtı.

10 Ekim 2014 14:54


Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, en son eylül ayı başında eşi Ri Sol Ju ile birlikte başkent Pyöngyang'da bir konseri izlerken görülmüştü.

Kim Jong Un hakkında daha sonra sağlık sorunları bulunduğuna dair haberler çıkmıştı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Komünist Parti'nin 69'uncu kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan davetli listesini yayınladı. Listede Kim Jong Un'un adının bulunmaması dikkat çekti. Kutlamalara Kuzey Kore'de devlet hiyerarşisinin 2 numarası Hwang Pyong So katıldı.

Güney Kore ise Kim Jong Un'un iktidardan uzaklaştırıldığı ya da siyasi olarak güçten düştüğü yolundaki iddialara temkinli yaklaşıyor. Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın basın sözcüsü Lim Byeong Chul, Kuzey Kore medyasında yer alan haberlerin Kim Jong Un'un görevinin başında olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

'Gut hastalığına yakalandı'

Güney Kore Savunma Bakanı Han Min Koo, Kuzey Kore liderinin başkent Pyongyang'ın kuzeyinde dinlendiğine dair duyumlar alındığını açıkladı. Yine bazı Güney Kore gazetelerinde yer alan haberlere göre aşırı kilolu Kim Jong Un, gut hastalığına yakalandı.

Kanda "ürik asit" adı verilen protein yıkımı ürünlerin atılma kusuru, vücutta birtakım değişikliklere neden oluyor. Ürik asidin bazı eklemlerde birikmesiyle sonuçlanan hastalığa "gut" deniliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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