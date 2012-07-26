Kuzey Kore lideri Kim Jong Un evlendi. Evlilik devlet televizyonu tarafından doğrulandı.

Kuzey Kore devlet televizyonundan Kim Jong Un ile eşinin başkent Pyöngyang’da bir parkın açılışına katıldığı duyuruldu. Haberde “Mareşal Kim Jong Un Nungra Halk Eğlence Parkı’nın açılış töreninde eşi, yoldaş Ri Sol Ju ile yer almıştır” ifadeleri yer aldı.

Bu haberle birlikte Kuzey Kore resmi basın yayın organlarında ilk kez Kim Jong Un’a çeşitli davetlerde refakat eden Ri Sol Ju, genç liderin eşi olarak tanımlanmış oldu. Daha önce bu tür davetlerde görüntülenen 20'li yaşlarındaki hoş giyimli kadının kimliği hakkında en ufak bir bilgi verilmiyordu. Dünya basınında da genç kadının Kim’in kız kardeşi, arkadaşı ya da eşi olduğuna dair çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’a, ülkede temmuz ayında genelkurmay başkanının görevden alınmasının ardından Mareşal rütbesi verilmişti. (Deutsche Welle Türkçe)