Kuzey Kore lideri Kim'in idam edildiği iddia edilen teyzesi 6 yıl sonra 'ortaya çıktı'

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un teyzesi 6 yıl sonra ilk kez halk arasında görüntülendi. Jong'un teyzesinin, yeğeninin lider olarak imajını inşa etmesine yardımcı olduktan sonra gizlice idam edildiği iddia ediliyordu.

Kuzey Kore'nin resmi devlet gazetesi Rodung Sinmun ilk sayfasında 6 yıldır görülmeyen Kim Yong-hui'nin yeğeni ve eşinin yanında, Pyongyang'da bir tiyatro salonunda yeni ay yılını kutlarken bir resmini paylaştı.

Kim Yong-hui'nin 2013'te eşi "vatana ihanet ve yozlaşma" suçlamasıyla kurşuna dizilerek idam edildikten sonra "siyasetten çıkartıldığı" veya onun da idam edildiği öne sürülmüştü.

Kuzey Kore'nin kurucusu Kim İl-sung'un en genç kızı olan Yong-hui, 'ortadan kaybolmasından önce' İşçi Partisi'nde önde gelen isimlerden biriydi. Partinin yönetim kurulunda görev yapmasının yanı sıra orduda dört yıldızlı bir general olan Yong-hui'nin, Kim Jong-Un'un babasının ölümünden sonra liderliğe geçiş döneminde önemli bir rol oynadığı konuşuluyordu.