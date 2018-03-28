Kuzey Kore lideri Çin'i ziyaret etti; Trump: Görüşmemizi dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Trump mesajında "Yıllarca ve birçok yönetim süresince herkes Kore Yarıması'nda barışın ve nükleer silahlardan arındırmanın çok küçük bir olasılık bile olmadığını söyledi. Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyoru" ifadesini kullandı.

"Kim benimle görüşmeyi dört dözle bekliyor"

Sputnik'te yer alan habere göre​Trump mesajlarının devamında da "Dün akşam Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Şi-Kim görüşmesinin çok iyi geçtiği mesajını aldım. Kim benimle olan görüşmesini dört gözle bekliyor. Bu arada maalesef ne olursa olsun azami yaptırım ve baskı sürdürülmeli" sözlerini sarf etti.

Şinhua ajansı, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un'un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü aktarılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile mayısta da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.