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Dünya

Kuzey Kore krizi: Trump'tan Kim Jong-un'a 'Akıllıca davrandı' övgüsü

"Bu kararın alternatifi felakate yol açacak ve kabul edilemez bir durum olurdu"

16 Ağustos 2017 21:01

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Guam'a saldırı planını ileriye ötelemesini 'akıllıca ve mantıklı' bir karar olarak değerlendirdi.

Trump, Twitter'dan yaptığı duyuruda 'Bu kararın alternatifi felakate yol açacak ve kabul edilemez bir durum olurdu' dedi.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini hızlandırması ve bunun karşılığında ABD'nin askeri müdahalede bulanabileceğine yönelik açıklamaları bütün dünyada gerilimin artmasına yol açmıştı.

En son olarak Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin lideri Kim Jong-un'un ABD'ye bağlı Guam adasına füze saldırısı planını şimdilik ertelediğini duyurmuştu.

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, Guam'a olası bir füze saldırısının senaryosu hakkında bilgi aldığını aktardı.

Aynı haberde, Kuzey Kore liderinin, Guam'a olası bir saldırı kararını ABD'nin hamlelerine göre alacağı ifade edildi.

"Tanışmaktan onur duyarım"

Bütün bu gerilim ortaya çıkmadan önce Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un hakkında olumlu açıklamalarda bulunmuştu.

Mayıs ayında ise Kim Jong-Un ile görüşmekten 'onur duyacağını' söylemişti.

Donald Trump, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta "Eğer onunla görüşmem uygun olsaydı, doğru koşullar altında bunu kesinlikle yapardım, Bunu yapmaktan onur duyardım. Tekrarlıyorum, uygun koşullarda onunla bir araya gelirim" dedi.

 

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