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BBC Türkçe

Kuzey Kore krizi: ABD askeri seçenekleri hazırlıyor, Güney Kore savaş istemiyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump'a soğukkanlı davranması ve Kuzey Kore'yle süren nükleer krizi barışçıl yöntemlerle çözmesi çağrısında bulundu. ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ise "Ambargolar önceliğimiz ama iş

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump'a soğukkanlı davranması ve Kuzey Kore'yle süren nükleer krizi barışçıl yöntemlerle çözmesi çağrısında bulundu.

Moon Jae-in, "Kore Körfezi'nde artık başka savaş olmamalı. Karşılaştığımız iniş ve çıkışlar ne olursa olsun, Kuzey Kore'yle nükleer kriz barışçıl yollarla çözülmeli. ABD'nin de şu anki duruma sakin, sorumlu ve bizimkine benzer bir tavırla yanıt vereceğine eminim" dedi.

Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ise Moon Jae-in ile yaptığı görüşmede, Washington'ın krizin çözümünde önceliğinin ambargolar olduğunu ancak bunların işe yaramaması durumunda başvurulmak üzere askeri seçenekleri de hazırladıklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "akılsızca" davranması halinde Amerikan ordusunun "ateşe hazır olduğunu" söylemişti.

Trump'ın Kuzey Kore'nin ABD'nin Guam Adasını vurma tehdidinden sonraki bu sözlerinin ardından ise Amerikalı yetkililer, bölgede bir savaş ihtimalinin düşünülenden az olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R McMaster, "Bence savaşa geçen hafta olduğundan daha yakın değiliz ama 10 yıl önce olduğundan daha yakınız" dedi.

CIA Başkanı Mike Pompeo da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yeni bir füze denemesinde bulunabileceğini ancak nükleer savaşın kıyısında olunduğu söyleminin "riski abartmak olduğunu" vurguladı.

Öte yandan Çin yönetimi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye karşı kömür, maden ve deniz ürünleri ithali ambargosunu uygulamaya başladı.

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