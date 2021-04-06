Kuzey Kore, Koronavirüs'ü gerekçe göstererek Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi

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Kuzey Kore Spor Bakanlığı, atletlerini Koronavirüs'ten korumak istediğini söyleyerek bu yaz Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşecek Olimpiyat oyunlarında yer almayacağını bildirdi.

Üyeleri arasında Spor Bakanı Kim İl Guk'un da bulunan Kuzey Kore Olmipiyat Komitesi'nin toplantısının ardından Spor Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada, "Komite, atletleri Koronavirüs'ün sebep olduğu küresel sağlık krizinden korumak için 32. Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı aldı" denildi.

Toplantıda Kuzey Koreli atletlerin uluslararası turnuvalardaki başarısını nasıl artırabileceğinin de görüşüldüğü belirtildi.

Pyongyang ülkede hiç vaka olmadığını iddia etse de Kuzey Kore dünyanın en katı karantina rejimlerinden birine sahip.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey'in kararından üzüntü duyduklarını ifade etti. Seul, Olimpiyatların iki ülke arasındaki bir temas şansı sunacağını umuyordu.