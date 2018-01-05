Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Kuzey Kore Kış Olimpiyatları öncesinde Seul ile görüşmeyi kabul etti. Görüşmelerin gelecek hafta iki ülkenin sınırındaki Panmunjom kentinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Euronews’de yer alan habere göre görüşmede, Olimpiyatlar kadar diğer ortak çıkar konuları da gündemde olacak.

Güney Kore hükümeti sözcüsü, Kuzey Kore’nin gelecek hafta gerçekleşecek bir üst düzey toplantı davetini kabul ettiğini açıkladı.

Sözcü ayrıca, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile de telefonda görüştüğünü ve Trump’ın “görüşmeler iyi bir fikir” dediğini belirtti.

Toplantının 9 Ocak’ta yapılması, Kuzey Koreli sporcuların gelecek ay Güney Kore’de gerçekleşecek Kış Olimpiyatları’na katılımının toplantının ana gündemini oluşturması bekleniyor.

Seul, Washington ile olimpiyat oyunları sırasında askeri bir tatbikat olmayacağı konusunda anlaştı. Bu da iki Kore arasındaki ilişkileri iyileştirmek adına “çığır açan” bir fırsat olarak nitelendiriliyor.