Kuzey Kore, Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıdı

Yeni bir dünya haritası hazırlayan Kuzey Koreli yayınevi 'Bilim Ansiklopedisi', Kırım'ı Rusya toprağı olarak gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, referandum sonuçlarını tanıdıklarını belirtti.

Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği'nin Facebook'tan yaptığı açıklamaya göre, 'Bilimsel Ansiklopedi' adlı yayınevinin hazırladığı yeni siyasi dünya haritasında Kırım'ın Rusya toprağı olarak gösterilmesini değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, referandum sonuçlarını tanıdıklarını açıkladı.

Sputnik’in aktardığı habere göre elçilik, mesajda "Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, tarafımıza yaptığı açıklamada yarımadanın Rusya'ya bağlanmasını öngören referandumun sonuçlarına saygı duyduklarını, sonuçları meşru bulduklarını ve bunların uluslararası hukuk normlarına tamamen uygun olduğunu belirtti" ifadelerine yer verdi.