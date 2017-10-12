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Dünya

Rusya'dan Erdoğan'a Kırım yanıtı: 'Tanımıyoruz' açıklaması Rusya'nın parçası olduğunu değiştirmez

"Partnerlerimiz birbirinden farklı, her birinin farklı çıkarları var"

12 Ekim 2017 16:08

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımadığı" yönündeki açıklamasının Kırım'ın Rusya'nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw muhabiri, Zaharova'ya haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımadığını söylemesinin, Moskova ve Ankara'nın Suriye'deki işbirliğini etkileyip etkilemeyeceği sordu.

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Zaharova soru üzerine, "Herhangi birinin Kırım'ı tanıdığı ya da tanımadığı yönündeki herhangi bir açıklaması, bu kişi her kim olursa olsun, Kırım'ın, Rusya'nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmez" ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre Rus Dışişleri Sözcüsü, "Partnerlerimiz birbirinden farklı. Her birinin farklı çıkarları var" diye ekledi.

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