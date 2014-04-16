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Dünya

Kuzey Kore, Kim Jong-un'un saç modelini afiş yapan berberin peşinde!

İndirim kampanyası için Kim Jong-un'un fotoğrafını kullanan bir berberin Kuzey Kore'yle başı dertte

16 Nisan 2014 18:10

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir berber dükkânının Kuzey Kore lideri Kim Jong-un saç modeli ile müşteri çekmeye çalışması Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliği yetkililerinin tepkisini çekti.

Olay Londra’da bir berberin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim’in resmini dükkân camına asıp üzerine ‘kötü saç günü’ indirimi başlatmasıyla başladı. Berber Mo Nabbach, Kuzey Kore’de erkeklerin Devlet Başkanı Kim ile aynı tarzda saç tıraşı yaptırmalarının istenmesi haberlerinden ilham almış. Nabbach, dükkânının camına üzerinde Kim’in bir fotoğrafının yer aldığı bir afiş asmış. Nabbach’ın ‘kötü saç günü’ indirimini duyurduğu bu afişte ise şu ifadeler yer alıyor: “Kötü saç günü mü? Nisan ayı boyunca salı ile perşembe günleri tüm erkek saç kesimleri yüzde 15 indirimli.’

Ancak Nabbach’ın bu afişi tepki çekti. Times’ın haberine göre berber Nabbach, Kuzey Kore büyükelçiliğinden yetkililerin kendisini izlediğini fark etti. Gazeteye göre şöyle oldu: İki takım elbiseli adam berber dükkânının resmini çekti ve notlar almaya başladı. Daha sonra gelip dükkân sahibi Nabbach’tan resmi indirmelerini istedi. Çünkü resmin kutsal liderlerine saygısızlık olduğunu düşünüyorlardı. Dükkân sahibi bu öneriyi reddetti ve ünlü kişilerin resimlerini dükkân camına astıklarını söyledi. Fakat yetkililer “O ünlü birisi değil, bizim sevgili liderimiz” dedi. İki adam daha sonra berberin ismini sordu. İsmini paylaşmayı reddeden berber “Burası İngiltere, Kuzey Kore değil” diye yanıt verdi. Nabbach ayrıca “Güzellikle gelip rica etselerdi saygı adına indirirdim” fikrini de paylaştı.

Gazete haberinde camının kırılmasından korkan dükkân sahibinin polisi aradığı belirtildi. Habere göre berber, iki adam gittikten sonra resmi indirdi. Fakat müşterilerin desteklerinden sonra resmi tekrar astı.

İngiliz polisi, Kuzey Kore elçiliği yetkilileriyle temasa geçtiklerini açıkladı. Fakat polis sözcüsü, suç unsuru oluşturacak bir duruma rastlanmadığını söyledi. 

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