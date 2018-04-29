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BBC Türkçe

Kuzey Kore Japonya'ya doğru füze fırlattı

Kuzey Kore'nin Japonya'ya doğru füze fırlatmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cuma günü acil toplanma çağrısı yaptı. Böylece Güvenlik Konseyi bir hafta içinde ikinci kez Kuzey Kore gündemiyle toplanmış olacak. Füzenin Japonya'nın Hokkai

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) hafta içi aldığı yaptırım kararından sonra Japonya'ya doğru bir füze daha fırlattı.

Japonya Devlet Bakanı Yoshihide Suga, füzenin Hokkaido adasının üzerinden geçtiğini ve adanın 2 bin kilometre doğusunda Pasifik Okyanusu'na düştüğünü belirtti.

Güney Kore askeri yetklilileri, füzenin Başkent Pyongyang yakınlarından fırlatıldığını ve 3 bin 700 kilometre havada kaldığını açıkladı.

Bu mesafenin, ABD'nin Pasifik'teki adası Guam'ı vurmak için yeterli olduğu belirtiliyor.

Ancak ABD ordusu, füzenin fırlatılmasında hemen sonra orta menzilli bir balistik füze tespit ettiklerini, ama bu füzenin Kuzey Amerika ya da Guam'a tehdit oluşturmadığını söyledi.

BBC'nin Tokyo muhabiri, Japonya'da alarmların çaldığını ve Hokkaido adası sakinlerine barınaklara gitmeleri çağrısı yapıldığını söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'ye yönelik "yeni önlemler" alınması çağrısında bulundu ve "devam eden provokasyonlar sadece Kuzey Kore'nin diplomatik ve ekonomik izolasyonunu derinleştirir" dedi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, füze denemesini "kabul edilemez" şeklinde nitelendirdi ve "Uluslararası toplum bir araya gelmeli ve eylemleriyle dünya barışını tehdit eden Kuzey Kore'ye açık bir mesaj göndermeli" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ABD ve Japonya'nın talebiyle Cuma günü yeniden acil olarak toplanacağı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hafta içinde, şimdiye kadarki en büyük nükleer denemesinin ardından Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları oybirliğiyle kabul etmişti.

BMGK bu kararı Kuzey Kore'nin Japonya'ya doğru 'hidrojen bombası' taşıdığını iddia ettiği füzeyi fırlatmasından sonra almıştı.

Yaptırım kararından sonra Kuzey Kore Japonya'yı 'batırma' ve ABD'yi 'küle ve karanlığa çevirme' tehdidinde bulunmuştu.

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