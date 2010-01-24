Kuzey Kore izolasyonu Noko'yla deldi!

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İnternet ilanıyla başladılar

Karşı olanlar da var Karşı olanlar da var

Paranın büyük kısmı cebe

Kot pantolonları, 60'lı yıllarda burjuvazinin köhneleşen değerlerine karşı bir protesto hareketinin parçası olurken, ünlü Amerikalı aktör James Dean tarafında giyilmesiyle dünya genelinde büyük üne kavuştu.Eski Doğu Bloku ülke liderlerinin “Amerikan yapımı” olması nedeniyle soğuk baktıkları kot pantolonları soğuk savaşın bitmesinden 20 yıl sonra Kuzey Kore gibi sosyalist ülkelerde de üretilmeye başlandı.DW Türkçe'nin haberine göre üretilen Noko marka kot pantolonları İsveç'te satılıyor. Bu işi başlatan İsveçli üç genç, Noko Jeans'lerin dünyanın en korkunç iktatörlüklerinden birinde üretildiğinin farkında. Firmanın kurucularından Tor Rauden Källstigen, Noko marka kot pantolonlarının üretim sürecinin güçlüklerle dolu olduğunu anlatıyor.İş ortağı Jacob Åström ise bu işe 2007 yılında Kuzey Koreli internet sayfalarında rastladıkları bir ilanla başladıklarını söyleyerek, “Kuzey Kore'de üretilen bir kot pantolonun nasıl olabileceği hakkında hiç fikrimiz yoktu. Başlarda hep ‘acaba bu işi becerir miyiz yapabilir miyiz'diye düşündük. Yol aldıkça gerçekleşmekte olduğunu fark ettik” diye konuştu.Kuzey Kore günümüzde, uluslararası toplumdan izole olmuş diktatörlükle yönetilen bir ülke. Halk yoksulluk içersinde yaşarken ülkenin lideri kendini nükleer bomba üretimine adamış durumda.İşveç Sendikalar Birliği çatı örgütünden Ulf Edström ise Kuzey Kore ile iş yapılmaması gerektiği görüşünde. Edström, "Kuzey Kore'deki tüm ticari faaliyetler rejim tarafından denetleniyor. Sözkonusu olan ülkeye para gelmesi için her yolu deneyen bir diktatörlük. Bu oyuna gelirsen onun kurallarına uyman lazım. Uluslararası alandaki faaliyetlerinin ne denli büyük olduğunu göstermek için yaptığı propagandada sen de yer alıyorsun" diye konuştu.İsveç'te Kuzey Kore'de üretilen kotları satan Källstigen ise bu yolla ülkenin izole olmasını engellemeye çalıştıklarını söylüyor. Ancak üretimdeki düşük maliyetler nedeniyle ucuza aldıkları kotları 150 Euro'ya satıyorlar. Paranın büyük kısmıysa kendi ceplerine giriyor. Kotların peynir ekmek gibi satılıdığını belirten Jacob Aström yaptıkları işi şu sözlerle savunuyor: “Dilerseniz kotu heyecan verici olduğu için alabilirsiniz, ya da konuyla ilgilendiğinizi göstermek için. İnsanlar bu kotları aldıkça bizler de işimize devam edip bu sorunun başka yönlerine ışık tutabiliriz.”Yirmili yaşlardaki üç genç İsveçlinin Asya üretimi kotları satmaktaki hedefi izole edilmiş bir ülkenin dışa açılımını sağlamak ve oraya seyahat etmek. Ancak “Noko” marka bir kot alan herkes bu yolla gerçekten de ülkenin dışa açılımını sağlayıp sağlamayacağını iyice bir düşünmeli.