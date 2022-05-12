Kuzey Kore, 'ilk Koronavirüs salgınını' duyurdu; tüm ülkede kapanma kararı alındı

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Kuzey Kore, perşembe günü ilk yeni tip Koronavirüs salgınını gördüğünü açıkladı ve ülke genelinde kapanma kararı alındı.

Kuzey Kore devleti, bu vesileyle ülkede ilk kez Koronavirüs kaynaklı salgın görüldüğünü kabullenmiş oldu. Pyongyang, farklı ülkelerin aşı yardımı teklifini reddetmiş ve sınırlarını kapalı tutmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Mart ayı itibariyle Kuzey Kore'de kendilerine hiç Koronavirüs vakası bildirilmediğini ifade etti. DSÖ, aynı zamanda Kuzey Kore'den Koronavirüs'e karşı aşılanmaya dair de ellerinde resmi bir veri bulunmadığını bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi devlet haber ajansında, ''Çok ciddi bir durum kayılara geçti: Şubat 2020'den bu yana 2 yıl üç ay güçlü bir şekilde savunulduktan sonra epimedik mücadele hattımızda kırılma meydana geldi'' ifadeleri kullanıldı. Ülkede Omicron varyantının görüldüğü ifade edildi.

Haberde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un perşembe günü konuyla ilgili bir İşçi Partisi toplantısına liderlik ettiği ve ülkenin tamamında kapanma kararı aldığı bildirildi.