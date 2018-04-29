Kuzey Kore ile Güney Kore liderlerinden tarihi zirve

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana yarımadayı ikiye bölen sınır hattını geçip Güney Kore'ye ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, sınır hattında el ele kameralara poz verdi.

İki ülke lideri arasındaki bu sıcak görüntülerden sonra Kim, 'samimi bir görüşme olmasını' dilediğini söyledi.

Birkaç ay önce savaşın eşiğine gelen Güney Kore ile Kuzey Kore'nin barış anlaşmasını ve nükleer silahları masaya yatırması bekleniyor.

Zirvede ele alınacak konular önceden belirlendi ama uzmanlar Kuzey Kore'nin anlaşmaya ne kadar yanaşacağına dair soru işaretleri olduğunu söylüyor.

İki lider sınır bölgesindeki askeri hatta el sıkıştıktan sonra Kim, Güney Kore liderini sınır çizgisinin kuzeyine geçmeye davet etti.

İkili, el ele kuzeye adım atıp daha sonra güney bölgesine geçti. Her adımı planlanan bu ziyarette Kim'in yaptığı davet bu tarihi anları izleyen birçok kişiyi şaşırttı.

Görüşmenin ilk etabı tamamlandıktan sonra iki lider ayrı ayrı öğle yemeğine gitti. Kim, öğle yemeği için korumalı siyah limuzinine binerek Kuzey'e döndü. Kuzey Kore lideri görüşmelerin ikinci etabı için öğleden sonra Güney'e yeniden geçecek.

Sabah saatlerinde askerden arındırılmış askeri bölge olan Panmunjom'daki bir araya gelen Kim ile Moon, Barış Evi'ne doğru yürüdü.

Kim, burada ziyaretçi defterine "Yeni bir tarih başlıyor. Tarihin ve barış çağının başlangıcında" yazdı.

On yıldan uzun bir süredir ilk defa bir araya gelen iki ülke lideri arasında şakalaşmalar da yaşandı. Kim, zirveye Kuzey Kore'nin meşhur soğuk eriştelerinden getirdiğini belirtip "Umarım getirdiğim soğuk eriştelerin gerçekten keyfini çıkarırsınız" dedi.

Görüşmeye ilişkin ABD'den de açıklama geldi. Beyaz Saray, görüşmelerin barış ve refah yolunda ilerleme sağlamasını umduklarını söyledi.

Kore zirvesi, Kim ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşme planlarının da öncüsü olarak görülüyor.

Zirvede, Kuzey Kore'nin nükleer silah programı gündemin başlıca maddelerinden olacak.

Seul, Pyongyang'la nükleer silahlarla ilgili anlaşmaya varmanın 'zor olacağını' söyledi. Kuzey Kore'nin nükleer ve füze teknolojisi, geçen yaz, son yılların en gelişmiş seviyesine ulaştı.

Kuzey ile Güney Kore liderleri 2000 ve 2007 yıllarında da bir araya gelmiş ama kalıcı barış için çözüm sağlanamamıştı.

Kim geçen hafta yaptığı açıklamada nükleer testleri askıya alabileceğini söyledi. ABD ile Güney Kore, Pyongyang'ın bu adımından memnuniyet duyduklarını ifade ederken Çinli araştırmacılar ise, son nükleer denemede düşen bir kaya nedeniyle Kuzey Kore'nin nükleer deneme tesisisin kullanılamaz halde olabileceğine işaret etti.

Nükleer silah programının yanı sıra iki liderin 1953 Kore Savaşı'ndan sonra resmi olarak sona eren barışı yeniden sağlama imkânlarını, ekonomik ve sosyal sorunları da ele almaları bekleniyor.

Kim ve Moon öğleden sonra 'barış ve refahın' sembolik temsili için her iki ülkeden getirilen toprak ve suyla çam fidanı dikecek.

Zirve, iki liderin bir anlaşma imzalaması ve akşam yemeği öncesi ortak açıklamasıyla sona erecek. Ziyafet, Güney'de verilecek. Menü de diğer ritüeller gibi sembolik olacak.

Kim Jong-un'a, İsviçre'deki öğrencilik yıllarında en sevdiği yiyeceklerden olan patates yemeği rösti ikram edilecek. Ayrıca sofrada Kuzey Kore'nin soğuk erişteleri ve Kuzey Kore likörü de olacak.

Kim'e ziyaretinde, aralarında yönetimde etkili kız kardeşi Kim Yo-jong'un da bulunduğu dokuz yetkili eşlik ediyor.

Diğer ziyaretlerden farklı olarak, üst düzey askeri yetkililer ile diplomatlar da Kim'in yanında.