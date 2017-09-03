Kuzey Kore: Hidrojen bombası testi başarıyla gerçekleştirildi (2)

İstanbul, 2 Eylül (DHA) – Kuzey Kore Haber Ajansı, Kuzey Kore’nin hidrojen bombası testinin ‘başarılı bir şekilde’ sonuçlandığını duyurdu.

Sabah saatlerinde ise Kuzey Kore nükleer test alanının yakınlarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Japonya Meteoroloji İdaresine göre test sonrası oluşan sarsıntılar, geçtiğimiz yıl yapılan nükleer testlerden on kat daha şiddetli oldu.

Japon Hükümeti depremin bir nükleer test sonucu olduğunu doğrularken, Başbakan Shinzo Abe, “

Depremi hisseden Çin’in Yanji şehri sakinleri sarsıntıların yaklaşık 10 saniye sürdüğünü belirtirken, Çin Deprem İdaresi kaydedilen 6.3 şiddetindeki depremden sonra bir de 4.6 şiddetinde bir artçı deprem kaydedildiğini duyurdu.

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