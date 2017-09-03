Kuzey Kore hidrojen bombası denedi, "6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi" iddiası

Asya, bir kez daha 'Kuzey Kore nükleer deneme yaptı' haberiyle güne başladı. Ülkede önce deprem meydana geldiği tespit edildi. Ardından Kuzey Kore'nin 6. ve bu güne kadarki en güçlü nükleer denemesini yapmış olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Kuzey Kore de 'yıkıcı güçteki' gelişmiş bir hidrojen bombası denediğini duyurdu.

Sputnik’in aktardığına göre, Güney Kore meteoroloji uzmanları ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre önceki denemelerin yapıldığı yer olan Hamyong bölgesindeki Kilju'da yerel saatle 12.29'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak verdi.

Seul Ulusal Üniversitesi'nden Kune Y. Suh "Bu denemenin gücü, öncekilerden 10- 20 kat daha fazla. Bir hidrojen bombası denemesi olduğu söylenebilir" dedi. ABD'li bir yetkili ise sarsıntıların nedeninin araştırıldığını ama sarsıntıların meydana geldiği yerin yeni bir nükleer denemeye işaret ettiğini aktardı.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı da 'yapay depremin' Kuzey Kore'nin 6. nükleer denemesi olduğunu yazdı. Ajansa göre söz konusu deneme, geçen sonbaharda yapılan 5. denemeden 9.8 kat daha güçlü. Bu da bu denemeyi şimdiye kadarki en güçlüsü yapıyor.

​Nitekim Kuzey Kore yeni bir minyatürize edilmiş hidrojen bombasını başarıyla test ettiklerini ve bu bombanın yeni geliştirilen uluslararası balistik füze (ICBM) başlığına monte edilebileceklerini açıkladı.

​Kuzey Kore, deneme sırasında hiçbir nükleer sızıntı olmadığını da vurguladı.

​KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da Nükleer Silahlar Enstitüsü'nü ziyaretinde söz konusu hidrojen bombasını kontrol ettiğini aktardı.