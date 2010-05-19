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Yaşam

Kuzey Kore 'hayvanat bahçesi' satın aldı!

Zimbabve, küçük çaplı ''hayvanat bahçesi'' kuracak kadar hayvanı Kuzey Kore'ye sattı.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - Zimbabve, küçük çaplı ''hayvanat bahçesi'' kuracak kadar hayvanı Kuzey Kore'ye sattı.


Zimbabve Doğa Hayatı Bakanı Vitalis Çadenga'nın verdiği bilgiye göre, 1.5 yaşlarında olan iki Afrika fili; hepsi çiftler halinde zürafa, zebra, antilop, sırtlan ve maymunlarla kuşlar gelecek ay Kuzey Kore'ye uçakla yola çıkarılacak. Nadide Kuzey Kore yolcuları arasında "semer gagalı leylek" ile "ak pelikan" da var.


Zimbabve gibi ekonomi darboğazında bulunan Kuzey Kore'nin hayvanat bahçeleri, fillere 10'ar bin dolar, zürafa ve zebralara 900-600'er dolar ödüyor. Leylekle pelikan kuş başı 15 TL.


Zimbabve'nin güçlü Devlet Başkanı Robert Mugabe, muhalefetin iddia ettiği gibi hayvanlar aleminin küçük takımının "hediye" olmadığını söyleyerek bunların bedeli karşılığı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a nakledileceğini anlattı.


Zimbabve Doğa Bakanı Çadenga, "Kuzey Kore'ye nakil, uluslararası anlaşmalara veteriner onayıyla tamamen uygun" dedi.


Hvange Milli Parkı'ndan hayvan ihracatına katkı sağlayan Zirbabve'nin bağımsız "Doğayı Koruma Gücü" örgütünün başkanı Johnny Rodrigues, "Hayvanlar, anavatanlarından dışarı çıkarılmamalı. Uçakta 18 aylık fil yavruları annelerinin nefesinden uzakta ölebilir. Nitekim, daha önce Belgrad ve Kuzey Kore hayvanat bahçelerine armağan verilen gergedanlar, nemden ayakları çürüyerek ve doğru dürüst bakım görmediklerinden öldü" dedi.


Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe, Kuzey Kore'nin "Mao üniformalı" münzevi lideri Kim Jong-il'in eski müttefiki.

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