Kuzey Kore Güney'i suçladı

T24-

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında karşılıklı olarak açılan top ateşlerinin ardından Kuzey Kore tarafından yapılan ilk açıklamada, önce Güney Kore'nin ateş açtığı ileri sürüldü.

Kuzey Kore Yüksek Askeri Komutası tarafından, ülkenin resmi haber ajansı KCNA'ya yapılan açıklamada, "Sürekli uyarılarımıza karşın Güney Kore saat 13.00'ten itibaren onlarca top mermisi ateşledi ve biz derhal sert bir askeri karşılık verdik" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin deniz sahasını "0,001 milimetre" bile ihlal etmesi durumunda Güney Kore'ye yönelik "acımasız askeri saldırılar başlatma" tehdidinde bulunuldu.

KCNA'nın haberinde, karşılıklı ateş sonucu Kuzey Kore'de hasar meydana gelip gelmediği konusuna ise değinilmedi.

Güney Kore F-16'larını havalandırdı

Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore'nin açtığı top ateşi sırasında onlarca top mermisinin Yeonpyeong Adası'na isabet ettiğini belirtti.Güney Kore'nin de açılan top ateşine karşılık verdiğini kaydeden yetkili, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.Güney Kore'ye ait YTN televizyonu ise Kuzey Kore'nin açtığı top ateşinde Yeonpyeong Adası'ndaki 70 kadar evin yandığını ve saldırı sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye ait bir adaya top ateşi açmasının ardından Güney Kore F-16 savaş uçaklarını havalandırdı.Güney Kore'nin YTN televizyonu, iki ülke arasındaki sınırın yakınında açılan top ateşininin ardından Güney Kore'nin karşılık verdiği ve Savunma Bakanlığı'nın alarma geçtiğini duyurdu.Yonhap ajansının haberinde ise olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.