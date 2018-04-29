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BBC Türkçe

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Olimpiyatlarla ilgili görüşme teklifini kabul etti

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili üst düzey görüşme teklifini kabul etti. İki ülke arasında Aralık 2015'ten bu yana üst düzey görüşme gerçekleştirilmiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ilettikleri Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili üst düzey görüşme teklifinin Pyongyang tarafından kabul edildiğini açıkladı.

9 Ocak'ta gerçekleştirilecek görüşme, Kuzey Koreli atletlerin Kış Olimpiyatları'na katılımı için bir çözüm bulunmasına odaklanacak.

Kış Olimpiyatları, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde Şubat ayında düzenlenecek.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında oyunlara katılımla ilgili görüşmeye açık olduklarının sinyalini vermiş, "katılımın iki Kore arasındaki birliği sergilemek için iyi bir fırsat" olduğunu söylemişti.

Bu açıklama Güney'de olumlu karşılanmış ve Seul, Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

İki ülke, hafta içinde, aralarındaki acil telefon hattının yeniden açılması konusunda da anlaşmıştı.

Ancak Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan bir yetkili, davetin kabul kararının kendilerine faksla gönderildiğini söyledi.

Görüşmenin sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde yapılması bekleniyor.

Burası, daha önce iki ülke arasındaki tarihi görüşmelere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle 'barış köyü' olarak biliniyor.

İki ülke arasında Aralık 2015'ten bu yana üst düzey görüşme gerçekleştirilmiyor.

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