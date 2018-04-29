T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Kuzey Kore: Guam açıklarına füze fırlatma planı Ağustos ortasında hazır olacak

Kuzey Kore, ABD toprağı Guam Adası'nın açıklarına füze fırlatılmasıyla ilgili planlama çalışmalarının Ağustos ortasında tamamlanacağını belirtti. Planın uygulamaya konup konmaması konusundaysa son sözü Kim Jong-un'un söyleyeceği ifade edildi.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore, ABD toprağı Guam Adası'nın açıklarına füze fırlatılmasıyla ilgili planlama çalışmalarının Ağustos ortasında tamamlanacağını belirtti.

Devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığı haberde, yapılan planlamalar kapsamında Guam açıklarına dört adet Hwasong-12 tipi orta-uzun menzilli füzenin fırlatılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Planlamanın tamamlanmasının ardından Devlet Başkanı Kim Jong-un'un onayına sunulacağı ve Kim'in alacağı karar doğrultusunda hareket edileceği de ifade ediliyor.

Açıklamada hazırlanan plana dair detaylar da veriliyor:

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kuzey Kore tehditleri bıraksa iyi olur yoksa ateş ve öfkeyle karşılık veririz" sözleri içinse "Boş laf" yorumunu yaptı ve ABD Başkanı üzerinde sadece 'mutlak gücün etkili olabileceğini' söyledi.

KCNA'daki haberde, Kore Halk Ordusu Komutanı Kim Rak Gyom'un açıklamaları aktarılırken, General Kim Rak Gyom'un, Trump için "Mantıklı düşünmekten aciz bu adamla anlamlı bir diyalog kurmanın imkanı yok" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kuzey Kore ABDGuam AdasıAğustosPlanınKim Jong-unKore ABDKCNAGuamHwasong-12Devlet Başkanı Kim Jong-unKimKuzey KoreABD Başkanı Donald TrumpKoreABD BaşkanıKore Halk Ordusu Komutanı Kim Rak GyomGeneral Kim Rak Gyom

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24