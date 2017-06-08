Kuzey Kore gemi savar füzeleri denedi

Kuzey Kore'nin yeniden balistik füze denemeleri yaptığı açıklandı. Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü ülkenin doğu kıyısından fırlatılan güdümlü (cruise) füzelerinin 200 km. uçtuktan sonra denize düştüğünü söyledi. Açıklamada güdümlü füzelerin gemi savar silahı olarak kullanılabileceğine yer verildi. Amerikan CNN televizyonunun askeri kaynaklara dayanarak verdiği haberde Kuzey Kore'nin dört balistik füze fırlatmış olabileceği belirtildi.

Kuzey Kore'nin yasakları dinlemeyerek yaptığı ve aralarında orta menzilli füzelerin de bulunduğu balistik denemeler bölgede gerginliğin artmasına yol açıyor. Kuzey Kore mayıs ayında da yüzlerce kilometre menzilli füze denemesi yapmıştı. Pyongyang yönetiminin balistik füze denemesi yapması Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmıştı. Yasak kapsamına karadan karaya fırlatılan ve nükleer başlık taşıyabilen füzeler giriyor.

Güvenlik Konseyi Pyongyang'a söz dinletemiyor

Güdümlü füzelerin balistik füzelerden farkı, sürekli hareket gücüyle 100 metrenin altında uçarak düşman radarları tarafından zor fark edilmesinden kaynaklanıyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Roh Jae Cheon Kuzey Kore'nin saldırı gücünü göstermek için çeşitli füze tipleriyle deneme yaptığını ve Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapan ABD'ye savaş gemilerini vurma kapasitesine sahip olduğu mesajını vermeye çalıştığını söyledi. Güney Kore ve ABD ile son denemelerin analizinin yapılacağını duyuran Japonya hükümeti son denemelerin endişe kaynağı olmadığını ve ekonomik karasularının güdümlü füzelerin menzili dışında kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçen hafta bir kez daha Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemelerini sert ifadelerle kınamış ve bu ülkeye ek yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmıştı. Japonya ve Güney Kore komşu ülkenin füzelerine hedef olmaktan endişe ediyor. Kuzey Kore aynı zamanda ABD'yi menzili içine alan büyük balistik füze geliştirmeye de çalışıyor. Pyongyang yönetiminin askeri tatbikatlarla saldırı hazırlığı yaptıkları şeklindeki iddiası ABD ve Güney Kore tarafından ret ediliyor.

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DW, dpa/AG, BD