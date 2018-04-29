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BBC Türkçe

'Kuzey Kore füze parçalarını Ukrayna'dan aldı'

Londra merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Kuzey Kore'nin füze programını rahat bir şekilde geliştirebilmesinin Ukrayna'daki bir füze fabrikası sayesinde olduğunu öne sürdü.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore'nin füze programını rahat bir şekilde geliştirebilmesinin Ukrayna'daki bir füze fabrikası sayesinde olduğu öne sürüldü.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Kuzey Kore'nin en kritik parçaları Ukrayna'nın Dnipro şehrinde bulunan bir fabrikadan edindiğini iddia etti.

Uzun menzilli Hwasong-14 füzesinde kullanılan motorun Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen sıvı güdümlü RD-250 motoruna benzediği belirtildi.

İngiliz Times gazetesinde yer alan habere göre 'hiçbir ülkenin orta menzilli füzelerden kıtalararası balistik füze (ICBM) yapımına bu kadar çabuk geçmediğini' belirten kurum, bu teknolojinin nasıl Kuzey Kore'nin eline geçtiğinin bilinmediğini de ekledi.

Ancak kurum, 2012 yılında iki Kuzey Korelinin Ukrayna'daki Yuzhnoye tesislerinde hırsızlık yapmaya kalkışırken yakalandığını da aktardı.

Ukrayna ise Kuzey Kore'ye füze sağladığı iddialarını reddediyor.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü ise raporunda Yuzhnoye tesislerinin Rusya yanlıları tarafından kontrol edilen ayrılıkçı bölgeye yakın olduğunu, çatışma bölgelerinden Kuzey Kore'ye parçaların gönderilmiş olabileceğini aktarıyor.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini hızlandırması ve bunun karşılığında ABD'nin askeri müdahalede bulanabileceğine yönelik açıklamaları bütün dünyada gerilimin artmasına yol açmıştı.

Guam adasına füze saldırısı planını

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, Guam'a olası bir füze saldırısının senaryosu hakkında bilgi aldığını aktardı.

Aynı haberde, Kuzey Kore liderinin, Guam'a olası bir saldırı kararını ABD'nin hamlelerine göre alacağı ifade edildi.

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