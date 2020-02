Kuzey Kore, füze denemelerini durdurdu

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin balistik füze denemelerine ve nükleer silah tesislerine artık gerek kalmadığını söyledi. Kuzey Kore’nin 21 Nisan itibariyle füze denemelerine son vermesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ‘memnuniyetle’ karşılandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu. Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bölgedeki gerginliğin azaltılması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu. Karar, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kuzey Kore liderinin açıklamalarını değerlendiren ABD Başkanı Trump, paylaştığı mesajda "Kuzey Kore tüm nükleer denemeleri askıya almaya ve büyük bir deneme sahasını kapatmaya karar verdi. Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok iyi bir haber- Büyük bir ilerleme! Zirvemizi iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all!