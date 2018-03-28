T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore, füze denemelerini durdurdu

Trump: Kuzey Kore ve dünya için çok iyi bir haber

21 Nisan 2018 14:04

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin balistik füze denemelerine ve nükleer silah tesislerine artık gerek kalmadığını söyledi. Kuzey Kore’nin 21 Nisan itibariyle füze denemelerine son vermesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ‘memnuniyetle’ karşılandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu. Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bölgedeki gerginliğin azaltılması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu. Karar, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı.

Trump: Zirvemizi iple çekiyorum

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kuzey Kore liderinin açıklamalarını değerlendiren ABD Başkanı Trump, paylaştığı mesajda "Kuzey Kore tüm nükleer denemeleri askıya almaya ve büyük bir deneme sahasını kapatmaya karar verdi. Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok iyi bir haber- Büyük bir ilerleme! Zirvemizi iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

kuzey korekim jong unnükleerfüze denemesiabddonald trump
","articleSection":"Dünya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-04-21T14:04:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/kuzey-kore-fuze-denemelerini-durdurdu,610718","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/kuzey-kore-fuze-denemelerini-durdurdu,610718"}]

İlgili Haberler

Kuzey Kore lideri Çin'i ziyaret etti; Trump: Görüşmemizi dört gözle bekliyorum

"Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var"

Kuzey Kore'den Tokyo ve Pekin olimpiyatlarına katılma sözü

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri ile görüştü

Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında özel telefon hattı kuruldu

Diplomaside "kırmızı hat" olarak tabir edilen özel telefon hattıyla, yanlış anlaşılmaların azaltılmasının planlandığı belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24