Kuzey Kore 'en büyük nükleer denemesini gerçekleştirdi'

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin beşinci ve en büyük nükleer denemesini gerçekleştirdiğini iddia etti.

K.Kore'de sabah erken saatlerde 5.3 büyüklüğünde bir yapay deprem meydana geldiği bildirilmişti.

Daha önceden aynı bölgede yaşanan ve benzer büyüklükteki tüm depremlerin, nükleer deneme sonucu yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Yonhap haber ajansına konuşan Güney Kore Genelkurmay Başkanı "Kuzey Kore'nin şu ana kadarki en büyük nükleer denemesini gerçekleştirdiğini tahmin ediyoruz" dedi.

İddialara yönelik olarak Kuzey Kore'den bir açıklama gelmedi. Bugün, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olması nedeniyle Kuzey Kore'de ulusal bayram.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da, K.Kore'nin kuzeydoğusundaki Punggye-ri nükleer deneme bölgesinde "patlama kaynaklı sallantı" yaşandığını doğruladı, ancak patlayıcının türünü tespit edemediklerini açıkladı.

Nükleer denemenin 10 kilotonluk enerji ortaya çıkardığını tahmin eden askeri yetkililer, bunun K.Kore'nin Ocak ayında yaptığı nükleer denemenin iki katı olduğuna dikkat çekti.

K.Kore Ocak ayında yaptıkları "hidrojen bombası testi"nin başarılı olduğunu açıklamış ancak nükleer uzmanlar, deneme sırasında kaydedilen patlamanın gerçekten hidrojen bombasından mı kaynaklandığı konusunda şüphelerini dile getirmişti.

Punggye-ri bölgesinden gelen uydu görüntülerinde de, son aylarda bölgede hareketliliğin arttığı tespit edilmişti ve K.Kore'nin yakında yeni bir nükleer deneme yapabileceği söylentileri çıkmıştı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer deneme haberlerinin ardından "Eğer Kuzey Kore nükleer deneme yaptıysa, buna göz yumamayız. Sert şekilde protesto etmeliyiz" dedi.

ABD de gelen bilgilerin incelendiğini açıkladı.