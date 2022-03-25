Kuzey Kore doğruladı: Güçlü bir kıtalararası balistik füze testi yapıldı

Kuzey Kore, dün yeni ve güçlü bir kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong-un’un Hwasong-17 adında, bugüne kadar Kuzey Kore’deki en büyük yeni kıtalararası balistik füzenin testini yönettiğini aktardı.

Kim, Kuzey Kore’nin ABD ile uzun süren bir karşılaşmaya hazırlanırken “nükleer savaş caydırıcı” geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Balistik füzenin 1090 kilometre uçtuğu, maksimum 6 bn 258 irtifada olduğu aktarıldı. Füze, denizde bir hedefi vurdu.

Güney Kore ve Japonya’dan veriler, balistik füze testinin Kuzey Kore’nin daha önceki testlerinden daha uzun ve daha yüksekte gerçekleştirğini gösterdi.