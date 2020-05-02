Kuzey Kore devlet ajansı, sağlık durumunun "kritik" olduğu konuşulan Kim Jong-un'un yeni çekildiği iddia edilen görüntülerini paylaştı

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Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşadığı, hatta öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lider Kim Jong-un'un yeni çekildiği iddia edilen görüntüler paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflarla birlikte Kim Jong-Un neredeyse ilk defa üç hafta sonra kamuoyu karşısına çıktı.

KCNA'nın yeni olduğunu iddia ettiği fotoğraflarda Kuzey Kore liderinin Suchon'da bir gübreleme tesisi açılışında olduğu belirtildi.

Habere göre Kim'e üst düzey yetkililer eşlik etti. Törende Kim'in küçük kardeşi Kim Yo-jong'un da yer aldığı bildirildi. Küçük kardeşinin Kim Jong-un'un ölmesi durumunda ülkenin başına geçebileceği konuşuluyordu.

Birçoğu maskeli binlerce kişinin açılışa katıldığı iddia edilen haberde, "Yüce lideri için tezahüratların yıldırım gibi koptuğu iddia edildi.

Kuzey Kore liderinin 11 Nisan'da katıldığı Politbüro toplantısından bu yana basına hiç yeni fotoğrafı servis edilmemiş ve kamuoyuna açık etkinliklere katılmamıştı.

Öldü iddiaları nasıl başladı?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in danışmanı, "Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor" dedi.