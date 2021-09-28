"Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'ne olduğu tespit edilemeyen bir cisim' fırlattı"

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 'ne olduğu tespit edilemeyen bir cisim fırlattığını' söyledi.

Kuzey Kore, yaklaşık iki hafta önce de yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi yapmıştı.

Güney Kore, Salı günü fırlatılan 'cisim' ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Japonya Savunma Bakanlığı da cismin 'balistik füze olabileceğini' ifade etti.

Test amaçlı olduğu düşünülen atış, Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi'nin Pazartesi günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından gerçekleşti.

Büyükelçi, ABD'ye seslenip Pyongyang'a karşı 'düşmanca politikalarına son vermeleri' çağrısı yaptı ve hiç kimsenin ülkenin kendini savunma ve silahlarını test etme hakkına engel olamayacağını söyledi.

Kuzey Kore, 13 Eylül'de yeni tip bir uzun menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Resmi haber ajansında yer alan haberlerde, iki deneme yapıldığı ve füzelerin 1500 kilometreden fazla mesafe kat ettikleri bildirildi.