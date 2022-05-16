Kuzey Kore'de Koronavirüs vakalarının 1 milyonu geçmiş olabileceğinden korkuluyor

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore'nin ülkede bir Koronavirüs salgını olduğunu açıklamasının ardından virüsün ülkeden bir milyon kadar kişiye bulaşmış olabileceğinden korkuluyor.

Devlet medyası, Pyongyang'ın "yüksek ateş" diye tanımladığı hastalığa şu ana kadar bir milyondan fazla insanın yakalandığını bildirdi. Kuzey Kore'nin test kapasitesi sınırlı olduğu için bu vakalardan kaçının Koronavirüs, kaçının başka bir rahatsızlık olduğu bilinmiyor.

Devlet medyasına göre şu ana kadar hastalık sebebiyle 50 kişi hayatının kaybetti. Hayatını kaybedenlerden kaçının da Koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği bilinmiyor.

Kuzey Kore'de bir aşılanma kampanyası yapılmadığı için ülkede virüsün çok hızlı yayılabileceğinden endişe ediliyor.

BBC'nin aktardığına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un salgın nedeniyle sağlık yetkililerine sert tepki gösterdi ve ilaç dağıtımı için orduyu görevlendirdi.