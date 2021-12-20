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Dünya

Kuzey Kore'de Kim Jong Il'in 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle 11 günlüğüne gülmek yasaklandı

20 Aralık 2021 12:22

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore'de totaliter rejim, ülkenin eski lideri ve Kim Jong Un'un babası Kim Jong Il'in ölümünün 10. yıl dönümü gerekçesiyle 11 günlüğüne gülmeyi yasakladı.

Baba Kim'in ölüm yıl dönümü olan 17 Aralık'ta yürürlüğe giren yasaklar ayın 28'ine kadar geçerli olacak.

Sinuiju'de yaşayan bir Kuzey Koreli, Radio Free Asia'ya yaptığı açıklamada, "Yas sürecinde alkol içmemiz, gülmemiz ve keyifli aktivitelere katılmamız yasak" dedi.

The Guardian'ın aktardığına göre 17 Aralık'a özel olarak Kuzey Korelilerin market alışverişi yapması bile yasaklandı. 

 

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