Kuzey Kore'de kamuya açık bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi, kamuya açık bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu. Meclis, "halka daha hijyenik yaşama alanları sağlamak için" bu yönde karar aldıklarını belirtti.

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'nın aktardığı açıklamaya göre yeni yasa "sigara tüketimi ve üretimi hakkında yasal ve sosyal kontrolleri sıkılaştırmayı" hedefliyor.

Yeni yasa kapsamında Kuzey Koreliler artık siyasi/ideolojik eğitim merkezlerinde, tiyatro ve sinema salonlarında, sağlık kurumlarında tütün ürünleri tüketemeyecek.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Kuzey Kore, dünyanın en yüksek sigara kullanımı oranlarından birine sahip. DSÖ verilerine göre 2013'te ülkedeki yetişkin erkek nüfusunun %43.9'u düzenli olarak sigara içiyordu.

Geçmişte Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da sigara içerken çekilmiş fotoğrafları sık sık basına yansıdı.