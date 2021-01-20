Kuzey Kore'de Güney Koreli gibi eğlenen ya da konuşanlara hapis cezası!

Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl sonunda halkın eğlence ve sosyal hayatıyla ilgili kabul ettiği yasayla idama varan yeni cezaları uygulamaya başlıyor. Bu kapsamda çocuğu yasakları ihlal eden ebeveynlere, Güney Koreli gibi eğlenenlere, Güney Kore aksanıyla konuşanlara, bu ülkenin medya içerikleriyle yakalananlara, kayıtsız televizyon, radyo, bilgisayar ve yabancı cep telefonu bulunduranlara 15 yıla kadar hapis ve ağır para cezası verilebilecek.

NTV'nin Seul merkezli web sitesi Daily NK'ya dayandırdığı haberinde yasa kapsamında, Güney Kore'den yasaklı materyal ithal edenlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağı açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri veya Japonya'dan büyük miktarda içerik ithal edenler ise ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Güney Kore stillerinde konuşmak ve yazmak da yasak!

Yeni yasaya göre Güney Kore stillerinde konuşma veya yazmak da yasaklanırken Güney Koreli gibi eğlenenlere, Güney Kore aksanıyla konuşanlara, bu ülkenin medya içerikleriyle yakalananlara, kayıtsız televizyon, radyo, bilgisayar ve yabancı cep telefonu bulunduranlara 15 yıla kadar hapis ve ağır para cezası verilebilecek.

Gündüzleri "Yaşasın Kim Jong Un, geceleri Güney Kore dizileri

Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'de milletvekili seçilen ilk kişi olan Tae Yong-ho, bir röportajda Kuzey Kore için "Gündüzleri, 'Yaşasın Kim Jong Un' diye bağırıyorlar ama geceleri hepsi Güney Kore dizilerini ve filmlerini izliyor" demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise bir süre önce, kablosuz ağları genişletme ve izleyicilere daha iyi hizmet verebilmek için yayın kalitesini yükseltme sözü vermişti.