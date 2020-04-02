Kuzey Kore'de gizli polis tarafından 9 gün alıkonulan Avustralyalı, başından geçenleri anlattı: "Trump veya Pompeo seni kurtaracak mı sanıyorsun?"

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Kuzey Kore'ye değişim öğrencisi olarak giden Avustralya vatandaşı Alek Sigley, başkent Pyongyang'daki öğrenci yurdunda gizli polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Bir sorgu merkezinde geçirdiği 9 günü The Guardian'a yazan Sigley, bir gün yurdunun bilgisayar odasındayken tanımadığı birinin kendisine, "Öğrenci toplantısına gidiyoruz, hemen benimle gel dediğini" , ancak aşağı indiklerinde plakası bir poşetle kapatılmış bir siyah Mercedes Benz gördüğünü belirtti.

Sigley, üniversitedeki günlerinin keyifli geçtiğini ifade ederken, "Sorgu merkezindeki günlerinin pek böyle olmadığını" belirtti. Siyah arabaya bindiğinde gözlerinin bağlandığını ve kendisine "Kuzey Kore'ye karşı işlediği iddia edilen suçların tam listesinin" okunduğunu belirten Sigley, daha sonra gözleri bağlı bir şekilde sorgu merkezine sokulduğunu bildirdi. Sigley, sorgu merkezinde kendine 9 günlük süreçte sadece bir kez gördüğü bir adamın şu şekilde bağırdığını aktardı:

"Sen ölmek mi istiyorsun p.ç? Seni şerefsiz... Ülkeme geliyorsun ve bu suçları işliyorsun he? Pompeo veya Trump'ın senin üzgün k.çını kurtaracağını mı sanıyorsun?"

Sigley, daha sonra kendisine, "Neden bu ülkeye geldin?" diye sorulduğunu, kendisinin de Kore edebiyatına ilgisi olduğunu söylediğini aktardı. Sigley, gizli polisin bir Avustralyalının böyle bir şeye ilgisi olacağına inanmadığını ifade etti.

Üniversite öğrencisi, 9 gün boyunca dış dünyayla ilişkisinin kesildiğini ve ışıklar açık bir biçimde uyumaya zorlandığını, her gün "itiraf" yazmasını istediklerini aktardı. Sigley, suçlamalara inanmadığını, o yüzden karşı çıktığını, ancak her karşı çıktığında da idamla tehdit edildiğini söyledi.

Sigley kendisine yöneltilen suçlamalardan birinin Instagram'a çektiği bir oyuncak tank fotoğrafı koyması olduğunu ifade etti. Sigley, bu sebeple "casusluktan" sıçlandığını ifade etti.

Sigley, serbest bırakılmadan önce de kendisine bir "özür mektubu" dikte edildiğini yazdı. Avustralyalı öğrenci, özür mektubunu okurken videoya çekildiğini ve kendisine, "tekrar suç işlerse bu videonun yayınlanacağının" söylendiğini aktardı.

Özür mektubundan sonra 9 gün boyunca kendisine sorgu merkezinde "eğitim" veren "öğretmenin" tavrının değiştiğini ifade eden Sigley, spor ve aile yaşamı üzerine konuştuklarını ifade etti.

Sigley, "affedildikten" sonra yurda götürülürken, "öğretmenin" kendisine: "Alek, yazı yazma konusunda yeteneklisin, buna devam etmelisin. Ülkemiz hakkında iyi şeyler söyle ve belki bir gün Pyongyang'ta tekrar görüşebilir" dediğini bildirdi.