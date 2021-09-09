Kuzey Kore'de gece saatlerinde hazmat elbiseli geçit töreni

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Kuzey Kore'de ülkenin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için gerçekleştirilen gece töreninde hazmat elbisesi giymiş binlerce asker yürüdü.

Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim İl-Sung meydanı üzerinden jetlerin de uçurulduğunu bildirdi. Rodong Sinmun gazetesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un krem rengi bir takım elbiseyle balkondan kalabalığa ve askerlere el salladığı bir fotoğrafı yayımladı. Törende Kim'in konuşma yapıp yapmadığını belirtilmedi.

Kuzey Kore'de yıl dönümleri ve önemli olaylar genellikle büyük geçit törenleriyle kutlanıyor. Bu törenlerde Pyongyag, genelde ordusunun en güçlü silahlarını sergiliyor.

Perşembe sabahı itibariyle Kuzey Kore devlet televizyonu tören görüntülerini yayınlamadı. Bu yüzden törende hangi silahların gösterildiği henüz bilinmiyor. Kuzey Kore devlet televizyonu genellikle töreni canlı yayınlamasa da bittikten kısa süre sonra banttan veriyordu.

Güney Kore genelkurmay başkanları geçit törenini yakından izleyeceklerini belirtmişti.