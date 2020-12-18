'Kuzey Kore'de balıkçı teknesi kaptanı ABD radyosu dinlediği için infaz edildi' iddiası

Kuzey Kore’de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişinin ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asia’yı (RFA) 15 yıldır dinlediğini söylemesinin ardından 100 balıkçının önünde infaz edildiği iddia edildi.

Haberi Güney Kore servis etti

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde, 50'den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi’nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin'deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.