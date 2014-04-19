Kuzey Kore: BM'nin raporu Amerika’nın insan hakları şamatası

Kuzey Kore yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) raporunu, "Amerika'nın insan hakları şamatası" ifadesiyle tepki gösterdi.

BMGK'nın, geçen hafta, "Kuzey Kore'de halihazırda insanlığa karşı suçlar işlenmeye devam ediyor" yönündeki değerlendirmesine Kuzey Kore yönetiminden sert tepki geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BM raporunu, "Amerika'nın insan hakları şamatası" sözleriyle eleştirdi.

BM Özel Raportörü Marzuki Darusman'ın raporunda, Kuzey Korede halen insanlığa karşı suçlar işlendiği bidirilmiş, ilgili hükümetlerin, kurbanların ailelerinin, sivil toplum örgütlerinin ve BM mekanizmalarının birlikte çalışması istenerek, bu ülke üstünde baskı kurulması gerektiği kaydedilmişti.