Kuzey Kore, bir dizi füze denemesi yaptığını doğruladı

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Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin yine uzun menzilli ve kısa menzilli balistik füzeler denediğini belirtti.

ABD'nin masaya oturma teklifini reddeden Pyongyang, yılbaşından bu yana 6 silah testi yaptı. Bu tarihin en yoğun füze test takvimlerinden biri.

Cuma günü resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, testlerin uzun mesafeli füzeyi geliştirmek ve karadan karaya bir savaş başlığının "gücünü doğrulamak" için yapıldığını belirtti.

KCNA, salı günü yapılan denemede Japon Denizi'nde Kuzey Kore kıyısına bin 800 kilometre uzaklıkta bir adanın vurulduğunu ifade etti.

Pyongyang, Washngton'un yaptırımlarının ardından silah testlerini yoğunlaştırdı ve geçen hafta nükleer silah denemeleri konusundaki moratoryuma son verebileceğinin sinyallerini verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da "büyük bir silah sistemi geliştiren" fabrikayı ziyaret ettiği belirtildi.