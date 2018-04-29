Kuzey Kore bir ABD vatandaşını daha gözaltına aldı

Kuzey Kore, Kim Hak-song adındaki bir ABD vatandaşını ülkeye karşı 'düşmanca davranışlar' sergilediğini öne sürerek gözaltına aldığını açıkladı.

Devlet haber ajansı KCNA'ya göre Kim Hak-song, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (PUST) çalışıyordu.

6 Mayıs'ta gözaltına alındığı söylenen Kim Hak-song dışında üç Amerikan vatandaşı daha gözaltında tutuluyor.

Bu kişilerden Kim Sang-duk da PUST'ta öğretim görevlisi olarak çalışıyordu.

Koreli ve Amerikalı Hristiyan bir girişimci tarafından Amerikan ve Güney Kore yardım kuruluşlarının paralarıyla kurulan üniversite, genelde Kuzey Kore'nin elitlerine eğitim veriyor.

Nisan ayında gözaltına alınan Kim Sang-duk dışında Mart 2016'da da 21 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier, bir otelden levha çalmaya çalıştığı suçlamasıyla yargılanmış, "devlete karşı suçlardan" 15 yıl zorla çalıştırma cezası almıştı.

Nisan 2016'da ise 62 yaşındaki Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul casusluk suçlamasıyla 10 yıl zorla çalıştırma cezasına çarptırılmıştı.

ABD Kuzey Kore'yi "ABD vatandaşlarını pazarlık unsuru yapmak için tutuklamakla" suçluyor.

Son zamanlarda Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkiler hayli gerilmiş durumda.

Kuzey Kore ile ABD yönetimi arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde bu iddiayı gündeme getiren Pyongyang yönetimi CIA'nin bu planı Güney Kore istihbarat örgütü ile işbirliği içinde hazırladığını söylüyor.

Kore Yarımadası'ndaki gerilim, Kuzey Kore tarafından gelen tehditkâr açıklamalar ile gerçekleştirilen başarısız füze denemeleri üzerine ABD ordusuna ait savaş gemileri ile bir denizaltının bölgeye gönderilmesiyle arttı.

Kuzey Kore, bölgede Amerikan ve Güney Kore askerlerinin ortak tatbikatlarına sert tepki göstermiş, Washington'ı nükleer bir savaş riski yaratmakla suçladı.

ABD Ordusu ise tartışmalı Thaad füze savunma sistemini Güney Kore'de kurarak kullanıma hazır duruma getirildiğini duyurdu.