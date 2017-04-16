T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kuzey Kore 'başarısız' bir füze denemesi gerçekleştirdi

Füze denemesi, Çin'in bölgede tansiyonun yükseldiğine dair ABD'yi uyarmasının hemen ertesinde meydana geldi

16 Nisan 2017 08:53

ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından başarısız bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin füze denemesi, Çin'in bölgede tansiyonun yükseldiğine dair ABD'yi uyarmasının hemen ertesinde meydana geldi.

ABD, balistik füzenin fırlatılmasından dakikalar sonra infilak ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore füze denemesinden saatler önce uzun menzilli füzelerinin de yer aldığı düşünülen askeri bir yürüyüş düzenledi.

Ülke, Birleşmiş Milletler'in kararlarını çiğneyerek, şimdiye kadar nükleer testler ve balistik füze denemeleri gerçekleştirdi.

Son gelişme, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Güney Kore'nin başkenti Seoul'e harekete etmesinin hemen öncesinde meydana geldi.

ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını engellemek için seçenekleri masaya yatırmaları bekleniyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Kore Sinpo'dan (doğudaki bir liman) belirlenemeyen bir tipte füze denemesi yaptı" dendi ve denemenin "başarısızlığa uğradığı" kaydedildi.

ABD Pasifik Komutanlığı da başarısız deneme girişimini doğruladı ve bunun Kuzey Kore'ye ait bir balistik füze olduğunu açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Dave Benham, Reuters'a yaptığı açıklamada "Füze neredeyse anında infilak etti" dedi.

Cumartesi günü Kuzey Kore, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doğumunun 105'inci yıl dönümünü başkent Pyongyang'daki gösterişli bir askeri geçit töreniyle kutladı.

Yeni kıtalararası ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin de olduğu geçit töreni bir güç gösterisi olarak yorumlanıyor.

Ülkenin en güçlü ikinci yetkilisi olduğu düşünülen, askeri yetkili Choe Ryong-hae geçit töreninde ülkesinin "topyekün savaşa topyekün savaşla yanıt vermeye hazır olduğunu" söyledi.

Mike Pence'in bölgeye düzenleyeceği 10 günlük ziyaret, bölgede gerilimin tırmandığı bir zamana denk geliyor.

ABD Kore yarımadasına bir uçak gemisi, iki güdümlü roket yok edicisi ve bir güdümlü roket kruvazerinden oluşan bir grup savaş gemisi yola çıkarmışken, Mike Pence'in de ziyareti sırasında ABD'nin bölge müttefiklerine desteğini yinelemesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDGüney KoreKuzey KoreFüzeKoreBirleşmiş MilletlerABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Güney KoreSeoulGüney Kore Kuzey KoreKore Savunma BakanlığıKore SinpoPasifik KomutanlığıDeniz Kuvvetleri Komutanı Dave Benham

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24