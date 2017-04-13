Kuzey Kore Asya'da tansiyonu yükseltiyor

Kuzey Kore'nin nükleer programı nedeniyle yaşanan gerginliğin Pyonyang'dan gelen yeni tehditler nedeniyle tırmanmasından endişe ediliyor. En büyük endişe ise Kuzey Kore'nin Cumartesi günü yeni bir füze denemesi yapması. Cumartesi günü Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un 105'inci doğum günü kutlamaları var. Ülkenin Ulusal Günü olan bu tarihte Kuzey Kore daha önce pek çok silah denemesi yapmıştı.

Bölge ülkelerinden Japonya Kuzey Kore ile ilgili uyarıda bulundu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin füze başlıklarını sinir gazı sarinle donatabilecek durumda olduğunu tahmin ettiğini açıkladı.

ABD de hafta başında Kuzey Kore'nin füze denemelerine devam etmesi nedeniyle Kore Yarımadası'na doğru savaş gemileri göndermişti. Kuzey Kore'ye yönelik sert uyarılarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Çin'in yardımı olsun ya da olmasın sorunu çözeceği” şeklinde bir açıklama yaptı.

Çin'den "askeri güç” uyarısı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise askeri gücün Kore Yarımadası'ndaki sorunu çözemeyeceğini söyledi. Pekin'de Filistin Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme sonrası basına konuşan Wang, şu anki gerginlik ortasında umudunun görüşmelere dönüşü sağlayacak bir fırsat çıkması olduğunu kaydetti.

Wang ayrıca Kuzey Kore'yi provoke eden her kim olursa olsun bundan dolayı tarihi bir sorumluluk üstleneceğini söyledi.

"Kuzey Kore, şu anda dünyanın en izole ülkesi”

Öte yandan Çin'den Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurulması çabalarını destekleme mesajı geldi. Hükümete yakın Global Times gazetesinde yayınlanan bir makalede, "Kuzey Kore, Çin tarafından açıklanan Konsey'e yönelir ve nükleer programlarını durdurursa, Çin'in nükleerden arındırılmış Kuzey Kore rejimi ve ulusunu korumak için aktif bir şekilde çalışacağı” belirtildi.

Makalede, "Bu Pyongyang'ın en iyi seçeneği” denildi. Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer programla ülkenin güvenliğini sağlamaya ve ABD ile aynı seviyede bulunmaya çalıştığı kaydedildi. Makalede, "Ancak bu çabalar, ABD'nin askeri gücü ve BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları göz önünde bulundurulunca ütopyadan başka bir şey değil. Kuzey Kore, şu anda dünyanın en izole ülkesi. Modern bir devlet daha fazla bu şekilde yaşayamaz” ifadeleri yer aldı.

Konut projesi açılışı

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da Kuzey Kore'de bir toplu konut açılış töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Kuzey Kore yönetimi ülkedeki yabancı basın mensuplarına "perşembe günü büyük ve önemli bir olay” için hazırlık yapmaları çağrısında bulunmuştu. Bu açıklama yeni bir silah denemesi yapılacağı şeklinde algılanıp gerginliğe yol açsa da söz konusu "önemli olayın” konut projesi açılışı olduğu ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, basın mensuplarının eşliğinde Ryomyong caddesinde yaklaşık 5 bin konutluk bir projenin açılışını gerçekleştirdi.

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Reuters/AFP, BS/HS