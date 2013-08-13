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Bilim / Teknoloji

Kuzey Kore akıllı telefon üretti

Kuzey Kore, tablet bilgisayarın ardından akıllı telefon üretti

13 Ağustos 2013 05:40

 

Kuzey Kore, teknolojik gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce tablet bilgisayar üretimiyle dikkatleri üzerine çeken Kuzey Kore, akıllı telefon üreterek teknoloji dünyasında adından daha çok söz ettirmeye başladı.
NorthKoreaTech sitesinin verdiği bilgiye göre, ‘Arirang ’ adını taşıyan, Android uyumlu akıllı telefon başkent Pyongyang’daki bir fabrikada üretiliyor.
Kuzey Kore haber ajanslarının ifade ettiğine göre, henüz telefon hakkında spesifik hiçbir bilgi bulunmazken, sadece kamera çözünürlüğünün ‘yüksek’ olduğu öne sürüldü.
Telefonun üretildiği fabrikayı ziyaret eden Devlet Başkanı Kim, ‘Arirang’ın insanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu’ belirtti. ‘Güvenlik özelliği yüksek ve Kuzey Kore standartlarına göre üretilen bir telefonun büyük önem taşıdığını’ ifade eden Kim, Kuzey Kore markasını taşıyacak telefonun ulusal gurur ve halka olan saygının göstergesi olacağını not düştü.
Kuzey Kore’nin bu ay başında görüntüleri ortaya çıkan 7 inç’lik ‘Samjiyon’ tablet bilgisayarı, internet bağlantı özelliği olmamasıyla mobil teknoloji tarihine geçmişti.

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