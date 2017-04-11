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Deutsche Welle

Kuzey Kore ABD'yi tehdit etti

Kuzey Kore, bölgeye savaş gemileri gönderen ABD'yi askeri adımlar atmak ve "sahip olduğu her tür silah gücünü" kullanmakla tehdit etti.

11 Nisan 2017 12:22

Kore Yarımadası'na Amerikan savaş gemilerinin sevk edilmesi üzerine Kuzey Kore, "askeri önlemlere" başvurma tehdidinde bulundu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ülkeyi güçlü silahlarla savunmak amacıyla provokatörlere karşı en sert önlemlere başvurulacağı" belirtildi.

Bakanlık sözcüsünün Kuzey Kore'nin devlet medyasına yaptığı açıklamada "ABD'nin askeri eylemi tercih etmesi durumunda Kuzey Kore'nin ABD'nin istediği her türlü savaşa karşılık vermeye hazır olduğu" ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore'nin füze denemelerine son vermemesi nedeniyle ABD, USS Carl Vinson adlı uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerini Kore Yarımadası'na doğru harekete geçirmişti. Singapur'da üslenen filo "batı Pasifik bölgesinde pozisyon almak üzere" cumartesi akşamı kuzey yönünde yola çıkmıştı.

ABD'nin Pyongyang'daki komünist yönetimine gözdağı vermek amacıyla aldığı karar bölge ülkelerinde askeri çatışma çıkabileceği endişesine yol açtı. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak balistik füze denemelerini sürdürüyor. Son deneme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kınandı.

Amerikalı uzmanlarca Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer denemeye hazırlandığı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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