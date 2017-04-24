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BBC Türkçe

Kuzey Kore: ABD'nin uçak gemisini tek atışta batırabiliriz

Kuzey Kore'nin devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesinde yer alan makalede, USS Carl Vinson uçak gemisinin 'tek atışta batırılabileceği' iddia edildi.

24 Nisan 2017 07:18

Kuzey Kore, ABD'nin Kore Yarımadası'na doğru ilerlemekte olan uçak gemisini batırmakla tehdit etti.

Kuzey Kore'nin devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesinde yer alan makalede, USS Carl Vinson uçak gemisinin 'tek atışta batırılabileceği' iddia edildi.

Carl Vinson öncülüğündeki bir ABD donanma filosunun bu hafta içerisinde Güney Kore açıklarına ulaşması bekleniyor.

Filo, Başkan Donald Trump'ın emriyle yola çıkmıştı. Trump yönetimi, Kuzey Kore'nin art arda gelen füze denemeleri karşısında 'stratejik sabrın' tükendiğini söylemişti.

Rodong Sinmun gazetesindeki makalede "Devrimci güçlerimiz savaş durumuna hazır. ABD'nin nükleer uçak gemisini tek atışta batırabilecek kabiliyete sahibiz" deniyor.

Yazıda, "Bu iğrenç hayvana yapılacak saldırı ordumuzun gücünü gösterecektir" ifadeleri yer alıyor.

Bir diğer devlet kontrolündeki Kuzey Kore gazetesi olan Minju Joson'da da benzer bir yazı yer aldı ve "Ordumuz düşmanlara acımasız darbeler indirerek dirilmelerini önleyecektir" dendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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