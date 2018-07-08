Kuzey Kore: ABD'nin nükleer müzakerelerdeki tutumu üzücü

Kuzey Kore ABD'nin nükleer müzakerelerdeki tavrını "üzücü" olarak niteledi. Bir Dışişleri Bakanlığı Kaynağı'nın Kuzey Kore devlet televizyonuna yaptığı açıklamada yer alan ifadeler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun birkaç saat önce yaptığı açıklamaya tezat oluşturdu. Pompeo, iki gündür devam eden müzakerelerde sağlanan ilerlemeyi olumlu bulduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'daki görüşmesi sonrasında Kuzey Kore'yi ilk defa ziyaret etti. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arınmasını hedefleyen Pompeo konuştukları konuların ayrıntılarına girmezken nükleer silahsızlanma ve bir roket motoru test merkezinin imhasını görüştüklerini söylemekle yetindi.

Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada ise ABD'nin tutumunun "görüşmenin ruhuna aykırı" olduğu belirtildi. Kuzey Kore, ABD'nin Kuzey Kore'ye nükleer silahlarından için tek taraflı olarak vazgeçmesi baskı yaptığını açıkladı.

Pompeo Pazar günü Kuzey Kore'den ayrılarak Japonya'ya gidecek ve Tokyo'da Japonya ile Güney Kore'nin dışişleri bakanları ile görüşecek.