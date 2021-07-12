Kuzey Kore, ABD'nin müttefiklerine yardımlarını 'uğursuz bir plan' olarak nitelendirdi

ABD'nin Güney Kore gibi müttefiklerine, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşıları dağıtmak gibi yardımlarıyla gündeme gelmesi, Kuzey Kore'nin tepkisini çekti. Kuzey Koreli bir araştırmacı, ABD'nin insani yardımlarını, diğer ülkeler üzerinde baskı oluşturmaya yönelik "uğursuz bir siyasi plan" olarak tanımladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Ekonomik ve Teknolojik Değişimi Teşvik Derneği'nde kıdemli araştırmacı Kang Hyon Chol "ABD'nin 'insani yardım' ile 'insan hakları meselesi' arasında bağlantı kurması, devletler üzerindeki baskılarını meşrulaştırma ve uğursuz siyasi planlarını gerçekleştirme amacı taşıyor" dedi.

ABD yardımlarına yönelik eleştirisi, bakanlığın web sitesinde yayımlanan Kang "Birçok ülke 'ABD yardımına' ve 'insani yardıma' çok fazla umut bağlamalarının sonucu olarak acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı" dedi.

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'ye insani yardımı desteklediklerini ancak doğrudan yardım sağlamak için herhangi bir çaba gösterilmediğini belirtti.